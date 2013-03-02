Українська лижниця на ЧС проїхала повз десятку найкращих

Як передає кореспондент УНІАН, багаторічний лідер збірної України В.Шевченко стартувала у «червоній» групі лідерів під 13-м номером. Протягом гонки вона довгий час входила до десятки найсильніших, а за 7,5 км до фінішу йшла на дев`ятій позиції. Проте останні кілометри дистанції далися українці нелегко, і вона вибула з елітної групи, посівши 12-е місце з відставанням від лідера на 3 хвилини 50,6 секунди.

Переможницею гонки стала норвежка Маріт Бьорген, яка буквально на останніх метрах дистанції випередила польку Жюстін Ковальчик та свою співвітчизницю Терезу Йохауг. Розрив між трьома призерами становив мінімальні, за мірками марафонської дистанції, 8,7 секунди.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Валь-ді-Фіємме завершиться 3 березня марафоном у чоловіків на 50 км.