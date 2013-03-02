ФК "Арсенал" поповнився 11 гравцями

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, 1 березня в команду перейшли Андрій Богданов ("Динамо", Київ), Ярослав Мартинюк і Андрій Ткачук (обидва - "Карпати", Львів), які виступатимуть за канонірів на правах оренди.

Раніше стало відомо про те, що харківський "Металіст" віддав в оренду "Арсеналу" Олександра Романчука і Володимира Шарпара.

Крім того, за останній тиждень гравцями столичного клубу стали Віталій Рева, Кирило Сидоренко, Сергій Старенький і Вячеслав Турчанов. Також повернулися в "Арсенал" із оренди Майкл Одібе і Володимир Аржанов.

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Нагадаємо, що в зимове міжсезоння, коли в київському клубі була фінансова криза, лави "Арсеналу" залишили 11 гравців. 15 лютого ФК "Арсенал" офіційно очолив бізнесмен і народний депутат від Партії регіонів Олександр Онищенко. Головний тренер команди Юрій Бокалов згодом заявив, що колектив складатиметься з молодих місцевих вихованців, яким потрібно набиратися ігрової практики. Проте, сьогоднішній день показав, що досвідчені гравці клубу також необхідні.

Трансферне вікно в Україні закрилося 1 березня о 23.59. Починаючи з 2 березня клуби не зможуть купувати гравців аж до літнього міжсезоння.