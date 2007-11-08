Лужний: це не кінець

Сер Алекс Фергюсон після матчу з "Динамо" не шкодував добрих слів на адресу своїх підопічних, які прекрасно пристосувалися до ігрової манери киян і не залишили суперникові жодного шансу. Окремо шотландець відзначив захисника Херарда Піке, який проявив себе футболістом з "величезним потенціалом". Олег Лужний, для якого перший матч біля керма біло-блакитних вийшов не вдалим, навпаки, нарікав на брак "дисципліни і організації".

“Що стосується загального малюнка гри, нам сьогодні бракувало дисципліни і організації. Під цим я маю на увазі, що ми повинні були забити, але не зробили цього. Через травми під час вчорашнього тренування мені довелося сьогодні випустити на поле декількох зрілих футболістів, але вони, на мій погляд, зіграли дуже добре. Це не кінець, адже нас ще чекають домашній матч з "Ромою" і візит до "Спортингу". У цих зустрічах ми зробимо все, що в наших силах, і подивимося, що з цього вийде», - відзначив тренер киян.

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