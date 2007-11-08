Лужний: це не кінець
09:09, 08 листопада 2007Спорт
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Тренер нарікає на брак "дисципліни і організації"
|Сер Алекс і Олег Лужний. Фото Reuters
“Що стосується загального малюнка гри, нам сьогодні бракувало дисципліни і організації. Під цим я маю на увазі, що ми повинні були забити, але не зробили цього. Через травми під час вчорашнього тренування мені довелося сьогодні випустити на поле декількох зрілих футболістів, але вони, на мій погляд, зіграли дуже добре. Це не кінець, адже нас ще чекають домашній матч з "Ромою" і візит до "Спортингу". У цих зустрічах ми зробимо все, що в наших силах, і подивимося, що з цього вийде», - відзначив тренер киян.
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