Одразу три українки потрапили у топ-10 на етапі Кубка світу з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, змагання в Холменколлені є першим великим змаганням після Чемпіонату світу, що завершився півтора тижні тому. Особливу увагу тут зосереджено на жіночій команді України, яка на світовій першості завоювала п'ять нагород - золото, срібло й три бронзи.

Найкраще серед українок виступила Олена Підгрушна - чемпіонка світу в спринті. Цього разу вона зайняла п'яте місце. На восьмій позиції розташувалася Віта Семеренко, на десятій - Наталія Бурдига.

Трохи гірше виступила представниця другої збірної України (виступає на етапах Кубка Європи і Чемпіонаті Європи) Марія Панфілова - вона 17-та. А Валентина Семеренко фінішувала на 28-му місці.

Трійку призерів у Холменколлені очолила норвежка Туру Бергер. На другому місці - Дарина Домрачова із Білорусі, на третьому - Анастасія Кузьміна (Словенія).

Як повідомляв УНІАН, напередодні в чоловічій спринтерській гонці цих змагань бронзову медаль завоював українець Андрій Дериземля.