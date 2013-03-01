Українська збірна з лижних гонок фінішувала на ЧС першою з кінця

Як передає кореспондент УНІАН, усього в гонці брали участь 18 команд, але четвірка з Данії так і не зуміла перетнути фінішну межу, відставши від основної групи лижників на круг. Після цього команда була дискваліфікована. Що ж до українців, то четвірка в складі Віталій Штунь, Олексій Красовський, Мирослав Білосюк і Руслан Перехода стала останньою з тих, хто зумів фінішувати, відставши від переможців на 6 хвилин 43,4 секунди.

Перше місце зайняли головні фаворити змагань - збірна Норвегії, у складі якої виступали Торд Асле Гьордален, Ельдар Рьонінг, Сьюр Рьоте і Петтер Нортуг.

Слідом за чемпіонами фінішували команди Швеції і Росії.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з лижних гонок в Італії триватиме до 3 березня.