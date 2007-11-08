Перемога над ”Динамо” не принесла Руні насолоди

Форвард "МЮ" Вейн Руні після гри з "Динамо" в різкій формі розкритикував киян.

"Ми раді, що вишли в наступний раунд достроково. Це дозволить тренерам дати можливість передихнути ряду виконавців в матчах", що залишилися, - сказав Руні.

"Це був дивний матч. Суперник просто не хотів грати. Це спотворює дух самої гри і перемога не принесла мені насолоди. Ми просто добре зробили свою роботу і перемогли" - заявив форвард збірної Англії.

"Для нас цей матч став тренуванням. Вони не показували анінайменшого ентузіазму. Ми виглядали добре, але в цілому футбол вийшов незвично повільний. Але головне, що ми узяли три очки" - резюмував Вейн.

Football.ua