ЗМІ: Київське Динамо взяло в оренду форварда Карпат

Про це повідомляє джерело sport.ua, близьке до оточення футболіста.

Вранці 1 березня пройшли переговори сторін, які досягли домовленості й дійшли рішення укласти контракт до кінця сезону з правом подальшого викупу. Сума угоди не розголошується, проте якщо команда Олега Блохіна побажає придбати права на футболіста, то повинна буде заплатити «Карпатам» близько 5 млн євро. Така трансферна вартість гравця на даний момент.

Раніше Лукас виступав у складі «Райо Вальєкано» і мадридського «Атлетіко». У першій частині чемпіонату української Прем'єр-ліги 24-річний нападаючий зіграв у складі «Карпат» 17 матчів і забив 8 голів.

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Як повідомлялося, в останні тижні київське "Динамо" вело активну трансферну політику з метою отримати висококласного форварда. Зокрема, керівництво клубу намагалося підписати контракт із гравцем німецького "Вердера" (Бремен) Марко Арнаутовичем і нападаючим італійського "Лаціо" (Рим) Мауро Сарате. Також, за неофіційною інформацією, наразі клуб веде активні переговори з керівництвом португальського "Спортінга" (Лісабон) і особистим агентом гравця Рікки ван Вольфсвінкеля з приводу придбання гравця.

Трансферне вікно в Україні закриється 1 березня о 23.59. Починаючи з 2 березня, футбольні клуби країни не зможуть посилюватися гравцями інших команд аж до літнього міжсезоння.