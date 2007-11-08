Усі результати 4-го туру Ліги чемпіонів (розширена)

Сьогоднішніми матчами закінчився 4-й тур Ліги чемпіонів УЕФА.

Група E. Ліон - Штутгарт 4:2 (Бен-Арфа 6, 37, Келлстрем 15, Жуніньо 90+3 - Гомес 16, 56), Барселона - Рейнджерс 2:0 (Анрі 6, Мессі 43)

Тепер у Барселони 9 очок, Рейнджерса - 7, Ліона - 6, у Штутгарта очок немає.

Група F. МЮ - Динамо 4:0 (Піке 31, Тевес 37, Руні 76, Роналду 88), Спортинг - Рома 2:2 (Лієдсон 22, 64 - Кассетті 4, Пісарро 89)

Тепер у МЮ - 12 очок (єдиний абсолютний результат Ліги), Роми - 7, Спортинга - 4, у Динамо очок немає.

Група G. Інтер - ЦСКА 4:2 (Ібрагімович 32, 75, Камбьяссо 34, 67 - Жо 23, Вагнер Лав 31), Фенербахче - ПСВ 2:0 (Марселліс 28 автогол, Шентюрк 30)

Тепер у Інтера 9 очок, Фенербахче - 8, ПСВ - 4, ЦСКА - 1

Група H. Стяуа - Севілья 0:2 (Ренато 25, 65), Славія - Арсенал 0:0

Тепер у Арсенала 10 очок, Севільї - 9, Славії - 4, у Стяуа очок немає

Нагадаємо, що вчора закінчилися матчі в чотирьох групах:

Група A. Ліверпуль - Бешикташ 8:0, Порту - Олімпік 2:1. У Порту - 8 очок, Олімпіка - 7, Ліверпуля - 4, Бешикташа - 3

Група B. Валенсія - Русенборг 0:2, Шальке-04 - Челсі 0:0. У Челсі - 8 очок, Русенборга - 7, Шальке - 4, Валенсії - 3

Група C. Лаціо - Вердер 2:1, Олімпіакос - Реал 0:0. У Реала 8 очок, Олімпіакоса і Лаціо - по 5, Вердера - 3

Група D. Селтік - Бенфіка 1:0, Шахтар - Мілан 0:3. У Мілана 9 очок, Шахтар і Селтіка - по 6, Бенфіки - 3