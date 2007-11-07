Результати 4-го туру Ліги чемпіонів

Манчестер потішив своїх болільників

Закінчилися сьогоднішні 8 матчів Ліги чемпіонів. Група E. Ліон - Штутгарт 4:2 (Бен-Арфа 6, 37, Келлстрем 15, Жуніньо 90+3 - Гомес 16, 56), Барселона - Рейнджерс 2:0 (Анрі 6, Мессі 43) Група F. МЮ - Динамо 4:0 (Піке 31, Тевес 37, Руні 76, Роналду 88), Спортінг - Рома 2:2 (Лієдсон 22, 64 - Кассетті 4, Пісарро 89) Група G. Інтер - ЦСКА 4:2 (Ібрагимович 32, 75, Камбьяссо 34, 67 - Жо 23, Вагнер Лав 31), Фенербахче - ПСВ 2:0 (Казим 28, Шентюрк 30) Група H. Стяуа - Севілья 0:2 (Ренато 25, 65), Славія - Арсенал 0:0

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter