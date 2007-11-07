Результати першого тайму 4-го туру Ліги чемпіонів

Забито 17 голів, з них два в Манчестері

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх 8 матчах Ліги чемпіонів. Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх 8 матчах Ліги чемпіонів. Група E. Ліон - Штутгарт 3:1 (Бен-Арфа 6, 37, Келлстрем 15 - Гомес 16), Барселона - Рейнджерс 2:0 (Анрі 6, Мессі 43) Група F. МЮ - Динамо 2:0 (Піке 31, Тевес 37), Спортінг - Рома 1:1 (Лієдсон 22 - Кассетті 4) Група G. Інтер - ЦСКА 2:2 (Ібрагимович 32, Камбьяссо 34 - Жо 23, Вагнер Лав 31), Фенербахче - ПСВ 2:0 (Казим 28, Шентюрк 30) Група H. Стяуа - Севілья 0:1 (Ренато 25), Славія - Арсенал 0:0

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