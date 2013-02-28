Маркевич підтвердив, що Девіч повертається в Металіст

Про це повідомили портал hotsport.ua спортивний директор ФК "Металіст" Євген Красніков і головний тренер команди Мирон Маркевич.

"Марко Девіч дійсно повертається в "Металіст". Робота у цьому напрямі ведеться, і я думаю, що сьогодні Марко офіційно буде оголошений гравцем нашого клубу", - повідомив, зокрема, Є.Красніков.

"Я розраховую на гравця, який вже у суботу може вийти на поле у стартовому складі у матчі Прем'єр-ліги проти донецького "Металурга", - додав головний тренер "Металіста" М.Маркевич.

Разом з тим, поки тривають останні формальності, ніхто з офіційних представників двох клубів не оголосив про суму операції. За даними авторитетного німецького порталу transfermarkt.de, що спеціалізується на трансферному ринку, вартість операції становила 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що М.Девіч перейшов з «Металіста» у «Шахтар» наприкінці травня 2012 року. Гравець встиг провести за донецький клуб 19 матчів у всіх турнірах - Лізі чемпіонів, чемпіонаті Прем'єр-ліги і Кубку України. В іграх Прем'єр-ліги він забив 4 голи і зробив 1 гольову передачу. Разом з тим, гравець так і не зміг завоювати стабільне місце в основному складі «Шахтаря», провівши на полі у цілому лише 688 хвилин. У "Металісті" він був одним з основних гравців команди протягом 6 сезонів і незмінно вигравав з командою бронзові медалі української Прем'єр-ліги.