Українець посів третє місце на етапі Кубка світу з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, змагання в Холменколлені стали першими після чемпіонату світу з біатлону, що завершився півтора тижні тому. І, незважаючи на кінець сезону і певну втому, практично всі сильні гонщики світу вийшли на старт спринтерської гонки.

Із 97 учасників відстріляти на двох вогняних рубежах без промахів вдалося лише восьми. З українців таким виявився А.Дериземля, який лише на 7,7 секунди відстав за швидкістю від переможця змагань норвежця Тарьєя Бьо. Набагато більшу швидкість по дистанції сьогодні розвинув француз Мартін Фуркад. Він помилився на вогняних рубежах двічі (по разу в стійці та лежачі), але відстав від Т.Бьо, який жодного разу не промахнувся, лише на 0,1 сек.

Інші українці в цій гонці виступили невдало. Олександр Біланенко посів 36-е місце (1 промах лежачі, відставання 1 хв. 58,4 сек.), Дмитро Русинов - 54-е місце (1 промах у стійці, 2 хв. 33,3 сек.) і Дмитро Підручний - 73-е місце (1 промах лежачі та 2 у стійці, 3 хв. 18,9 сек). Сергій Седнєв був заявлений на гонку і потрапив до офіційного старт-листа, але на дистанцію не вийшов.

Після чемпіонату світу в чеському Нове-Мєсто особлива увага прикована до жіночої збірної України, яка завоювала п'ять нагород світової першості - золото, срібло і три бронзові медалі. Чоловіча команда на світовій першості виступила невдало, її представники жодного разу не потрапили в десятку найсильніших ані в індивідуальній гонці, ані в естафеті. І успіх А.Дериземлі став несподіваним.

Нагадаємо, що етап в Холменколлені продовжиться 1 березня спринтерською гонкою у жінок. 2 березня заплановані дві гонки переслідування, а 3 березня - два мас-старта.