Київський «Беркут» судитимитеться з ПХЛ

Голова опікунської ради хокейного клубу "Беркут" Сергій Харовський заявив про те, що клуб збирається подати до суду на Професійну хокейну лігу України через, на думку керівництва клубу, невиправдане виключення команди з числа учасників змагань.

Як повідомляє портал isport.ua, С.Харовський заявив, що ХК "Беркут" клопотатиме про визнання недійсним проведення чемпіонату без його участі. "Генеральний директор ПХЛ Юрій Загородній перевищив власні повноваження. Він не мав права приймати рішення про виключення клубу і складати календар проведення ігор плей-офф. За регламентом, календар затверджує Наглядова рада. На сьогоднішній день проводяться ігри поза офіційним календарем чемпіонату. Всі посилання генерального директора ПХЛ на рішення Наглядової ради є неспроможними. Тому що немає жодного рішення, яке б указувало, який клуб виключати з плей-офф, який включати тощо. Є спеціальна процедура, обов'язкова до виконання при організації чемпіонату. Розписана вона в регламенті та статутних документах. Такі функції дирекції в жодній дії, що здійснені паном Загороднім, не прописані".

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого о 15.00 закінчився термін сплати вступних внесків хокейними клубами України для участі в плей-офф чемпіонату ПХЛ. ХК "Беркут" не встиг до встановленого терміну сплатити гроші. За версією клубу, це було викликано "затримкою фізичного переміщення вулицями міста Києва". Співробітник клубу, який мав провести платіж, потрапив у затор на дорозі. В результаті, після 15.00 генеральний директор ПХЛ Ю.Загородній дав вказівку про зміну складу учасників плей-офф. Разом із тим, ХК "Беркут" на даний момент є сильним клубом України, вигравши регулярний чемпіонат ПХЛ з відривом від найближчого переслідувача - ХК "Компаньйон" - в 25 очок.