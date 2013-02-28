Володимир Кличко може провести бій з італійцем (фото)

Згідно з інформацією сайту boxrec.com, цього дня українець боксуватиме з 28-річним італійським лівшею Франческо Піанетою.

Поки що жодна зі сторін офіційно домовленості про проведення цього бою не підтвердила. У штабі команди В.Кличка УНІАН заявили, що проведення поєдинку цілком можливе, але переговори ще тривають.

Минулого року Ф.Піанета провів чотири поєдинки, по черзі перемігши досить посередніх суперників - Зака Пейджа, Олівера Маккола, Франсуа Боту і Нельсона Даріо Домінгеса. Усього на рахунку італійця 28 перемог (15 з них - нокаутом) і одна поразка.

Нагадаємо, що В.Кличко минулого року виходив на ринг тричі, нокаутувавши Жана-Марка Мормека і Тоні Томпсона, а також перемігши за очками Маріуша Ваха.