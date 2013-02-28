Підгрушну втретє поспіль назвали найкращою спортсменкою місяця

Національний олімпійський комітет України третій раз поспіль визнав біатлоністку Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК, у лютому вона отримала цю нагороду за тріумфальний виступ на чемпіонаті світу. Разом з тим, відзначено й особистого тренера тернопільської спортсменки Ігоря Починка.

На світовій першості, яку в лютому приймало чеське Нове Место, О.Підгрушна в першій же спринтерській гонці виборола титул найшвидшої біатлоністки планети. У гонці переслідування капітан нашої збірної фінішувала третьою. А в естафеті разом з подругами по команді О.Підгрушна піднялася на другу сходинку п’єдесталу пошани, таким чином здобувши повний комплект нагород чемпіонату світу.

О.Підгрушна продовжує бити рекорди у здобутті відзнак найкращої спортсменки місяця. Досі жоден з українських атлетів навіть двічі поспіль не отримував такого визнання.

Нагадаємо, НОК України називав О.Підгрушну найкращою спортсменкою в грудні 2012 року і січні цього року. Загалом для біатлоністки це вже четверта подібна нагорода. Вперше вона отримала її у січні 2012 року.