Підгрушну втретє поспіль назвали найкращою спортсменкою місяця
Біатлоністка Підгрушна втретє поспіль стала найкращою спортсменкою місяця.
Національний олімпійський комітет України третій раз поспіль визнав біатлоністку Олену Підгрушну найкращою спортсменкою місяця.
Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК, у лютому вона отримала цю нагороду за тріумфальний виступ на чемпіонаті світу. Разом з тим, відзначено й особистого тренера тернопільської спортсменки Ігоря Починка.
На світовій першості, яку в лютому приймало чеське Нове Место, О.Підгрушна в першій же спринтерській гонці виборола титул найшвидшої біатлоністки планети. У гонці переслідування капітан нашої збірної фінішувала третьою. А в естафеті разом з подругами по команді О.Підгрушна піднялася на другу сходинку п’єдесталу пошани, таким чином здобувши повний комплект нагород чемпіонату світу.
О.Підгрушна продовжує бити рекорди у здобутті відзнак найкращої спортсменки місяця. Досі жоден з українських атлетів навіть двічі поспіль не отримував такого визнання.
Нагадаємо, НОК України називав О.Підгрушну найкращою спортсменкою в грудні 2012 року і січні цього року. Загалом для біатлоністки це вже четверта подібна нагорода. Вперше вона отримала її у січні 2012 року.