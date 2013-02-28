Прокуратура вимагає від хокейного клубу повернути землю під Києвом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури району.

Як зазначається в повідомленні, Київрада наприкінці 2007 року уклала з ТОВ «Хокейний клуб «Сокіл Київ» договір оренди майже 29 га землі вартістю понад 40 млн грн по вул. Міській у Пуща-Водицькому лісництві Святошинського лісопаркового господарства для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з льодовим стадіоном і адміністративною будівлею.

Водночас прокурорською перевіркою встановлено, що будівництво спортивного комплексу й досі не розпочато та з червня 2012 року хокейний клуб систематично не сплачує орендну плату, підкреслили в прес-службі.

Згідно з інформацією Державної податкової інспекції у Оболонському районі Києва, розмір боргу за оренду землі становить майже 1 млн грн, додали в прокуратурі, підкресливши, що за законодавством, систематична несплата земельного податку або орендної плати є підставою припинення права користування земельною ділянкою.

Відтак у позові прокуратура вимагає припинити право орендаря користування земельною ділянкою та зобов’язати Хокейний клуб «Сокіл Київ» повернути її до комунальної власності.