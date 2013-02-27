Президент нагородив кайзера: Беккенбауер отримав премію від Платіні

Урочиста церемонія вручення престижної нагороди в присутності керівника організації Мішеля Платіні відбулася сьогодні в Мюнхені, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Для мене особлива честь - отримати цю премію і стояти в одному ряду з багатьма видатними особистостями, які удостоювалися її", - зазначив почесний президент мюнхенської "Баварії".

Зі свого боку, Мішель Платіні зазначив, що Ф.Беккенбауер є одним з тих, хто "заклав основи для початку нової ери у футболі".

"Вперше президент нагороджує кайзера", - пожартував глава УЄФА. 67-річного Беккенбауера часто називають в Німеччині та за її межами "Кайзер Франц".

Президентська премія УЄФА вручається видатним особистостям за заслуги перед футболом. Серед її лауреатів минулих років - легендарний Боббі Чарльтон, один з кращих гравців Європи кінця 1950-60-х років, французький футболіст Раймон Копа, португальська суперзірка Ейсебіо.