Суркіс віддав Вукоєвича в оренду Спартаку

Інформацію про це "Советскому спорту" підтвердив головний тренер «Спартака» Валерій Карпін - «Так, ми беремо гравця в оренду. З подальшим правом викупу. Це опорний півзахисник оборонного плану, з великим обсягом роботи».

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс також підтвердив інформацію про перехід футболіста.

«Вукоєвич найближчим часом узгодить умови контракту, після чого про перехід оголосимо офіційно. «Спартак» вийшов на нас три-чотири дні тому з пропозицією по Вукоєвичу, - зазначив Суркіс в інтерв'ю Совспорту. - Огнен багато віддав київському «Динамо», але останнім часом не завжди потрапляв до складу.

Його мрія - грати на чемпіонаті світу. Щоб футболіст мав ігрову практику, прийнято компромісне рішення - віддати його в оренду до кінця сезону.

За цей час і «Спартак» остаточно зрозуміє, чи потрібен їм цей гравець буде надалі чи ні», сказав Суркіс.