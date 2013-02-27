Федерація футболу подаватиме заявку на Євро-2020

Як повідомляє сайт ФФУ, у столичному Будинку футболу відбулося чергове засідання Виконавчого комітету федерації, під час якого члени Виконкому ФФУ одноголосно прийняли рішення щодо подання заявки від України на участь у проведенні Євро-2020.

ФФУ матиме можливість відправити до Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) заявку, згідно з якою, одне чи два українських міста зможуть претендувати на проведення матчів Євро-2020.

Нагадаємо, що 25 січня виконком УЄФА у швейцарському Ньоні затвердив постанову, згідно з якою чемпіонат Європи з футболу 2020 року пройде у 13 містах по всьому континенту. Лише півфинал і фінал пройдуть в одній країні. Раніше в УЄФА існувало правило, завдяки якому уся фінальна частина чемпіонату Європи проходила в одній-двох країнах. Так, Євро-2012 приймали Україна та Польща, а весь фінальний турнір Євро-2016 пройде у Франції.

Що стосується Євро-2020, то міста, які отримають право на проведення матчів фінального турніру, УЄФА назве найближчим часом. Точні терміни, а також механізм вибору міст-господарів матчів турніру, поки не визначено.