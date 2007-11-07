На завершальні матчі Євро-2008 Блохін викликав 19 гравців (список)

На заключні матчі кваліфікації Євро-2008 проти команд Литви та Франції головний тренер збірної України Олег Блохін викликав 19 гравців. У списку кандидатів немає жодного новачка. Натомість до лав національної команди після тривалої перерви повернувся київський динамівець Сергій Федоров, який востаннє одягав синьо-жовту форму у відбірних поєдинках світової першості 2006 року.

Склад збірної України:

Воротарі - Олександр Шовковський («Динамо» Київ), Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк); захисники - Андрій Несмачний, Сергій Федоров («Динамо»), Володимир Єзерський, Олександр Кучер («Шахтар»), Андрій Русол («Дніпро» Дніпропетровськ); півзахисники - Олег Гусєв, Руслан Ротань («Динамо»), Сергій Назаренко, Олег Шелаєв, Олександр Грицай («Дніпро»), Олексій Гай («Шахтар»), Максим Калиниченко («Спартак» Москва, Росія), Анатолій Тимощук («Зеніт», Росія); нападники - Андрій Воробей («Дніпро»), Андрій Воронін («Ліверпуль», Англія ), Артем Мілевський («Динамо»), Андрій Шевченко («Челсі», Англія).

Тренувальний збір команди розпочнеться у вівторок, 13 листопада. 17-го підопічні Блохіна зіграють у Литві, а 21-го приймуть лідерів групи В французів. До речі, це буде останній матч збірної на полі НСК «Олімпійський» напередодні реконструкції арени. Наразі у кваліфікації Євро-2008 українці посідають четверте місце, маючи після 10 проведених ігор 16 очок. Попереду нашої команди − Франція (25 пунктів), Шотландія (24) та Італія (23). Нагадаємо,що путівки до фінального турніру, який прийматимуть наступного року Австрія та Швейцарія, здобудуть дві найсильніші збірні групи.

Прес-служба ФФУ