Хімік пробився до чвертьфіналу Єврочелленджа

У Южному (Одеська обл.) завершився матч останнього туру групового етапу Єврочелленджа, в якому місцевий "Хімік" обіграв шведський "Норчепінг", - 81:51 - і вийшов у раунд плей-оф змагань, 1/4 фіналу.

Як передає кореспондент УНІАН, матч у Южному був вирішальним з погляду боротьби за друге місце в групі і виходу в плей-оф третього за значущістю турніру в Європі. Більше шансів у цьому плані було в українського колективу, який здобув перемогу з різницею в п'ять очок у першому очному матчі команд у Швеції. Таким чином, "Норчепінгу" необхідно було не тільки вигравати з різницею в більш як п'ять очок, а й сподіватися на перемогу суперників по групі - російських "Красних Крил" над турецьким "Тофасом". У будь-якому іншому випадку, в чвертьфінал виходила команда з Южного.

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Вже в стартовій десятихвилинці український клуб проявив себе на майданчику справжнім господарем становища, створивши собі комфортну перевагу в 11 очок - 23:12. Але зупинятися на цьому не збирався. У другій чверті матчу перевага господарів збільшилася ще на 15 очок, а в третій - на чотири. У результаті завершальна 10-хвилинка ігор перетворилася на просту формальність. Вона починалася при рахунку 66:36 на користь "Хіміка".

У паралельному матчі групи "Красні Крила" - "Тофас" господарі майданчика в Самарі виграли з рахунком 86:65.

Таким чином, перше місце в груповому турнірі на рахунку російського клубу, у якого стовідсотковий результат - шість перемог із шести. У "Хіміка" чотири перемоги при двох поразках і підсумкове друге місце. Ігри 1/4 фіналу відбудуться у березні.