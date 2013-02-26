«Українським отаманам» у США зарахували технічну поразку

Через некомпетентний підхід до співпраці та слабку візову підтримку з боку американської боксерської команди USA Knockouts "Українським отаманам" не вдалося потрапити на матчеву зустріч у США, повідомляється у прес-релізі "Українських отаманів". В результаті українській команді було зараховано технічну поразку - 0:5 - і знято три очки.

"Спочатку всі сторони намагалися перенести дату матчу Всесвітньої серії боксу (WSB), але після того як американська сторона не змогла вчасно організувати матч, поспішно було ухвалено рішення WSB зняти бали перед останнім колом групового турніру. Якщо після бою з британцями нас не влаштує позиція в турнірній таблиці, то я подаватиму апеляцію і прагнутиму оскаржити рішення Всесвітньої серії боксу і вимагатиму проведення бою в США. У нас є достатньо доказів для відстоювання нашої позиції. Зараз наші хлопці зі ще більшим запалом налаштовуються на матч 1 березня, який відбудеться на арені York Hall у Лондоні, де отамани боксуватимуть проти команди British Lionhearts. Ми упевнені, що наша команда в кінці березня боксуватиме в чвертьфіналі. І для нас немає ніякої різниці, з якою командою проводити бій у плей-офф. Українські отамани вийдуть проти будь-якого суперника", - прокоментував ситуацію генеральний директор української команди Дмитро Гайструк.

Нагадаємо, що за тур до завершення групових змагань WSB у української команди 11 очок, зароблених у 9 проведених матчевих зустрічах. У разі великої перемоги над англійцями в останньому турі, українці можуть претендувати навіть на третє місце в підсумковій турнірній таблиці. У разі поразки, теоретично, українців можуть обігнати German Eagles. "Орли", на даний момент, відстають від української команди на 2 бали. У плей-офф серії - 1/4 фіналу - виходять чотири кращі команди від кожної з двох груп.