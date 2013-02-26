Президента ФФУ взяли в Комітет національних асоціацій УЄФА

Як повідомляє сайт ФФУ, про це сьогодні на засіданні Виконкому ФФУ повідомив виконавчий директор федерації Максим Бондарев.

Крім того, президент ФФУ був обраний до організаційного комітету з проведення Клубного чемпіонату світу ФІФА строком до 2017 року. Цей турнір відбувається раз на рік, у грудні. В ньому беруть участь клуби, які вибороли звання найкращих на своєму континенті. Наприклад, Європу на цих змаганнях представляє переможець Ліги чемпіонів УЄФА.