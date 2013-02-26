Президента ФФУ взяли в Комітет національних асоціацій УЄФА
18:27, 26 лютого 2013Спорт
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Президент Федерації футболу України Анатолій Коньков увійшов до складу Комітету національних асоціацій УЄФА строком до 2015 року.
Коньков увійшов до Комітету нацасоціацій УЄФА
Як повідомляє сайт ФФУ, про це сьогодні на засіданні Виконкому ФФУ повідомив виконавчий директор федерації Максим Бондарев.
Крім того, президент ФФУ був обраний до організаційного комітету з проведення Клубного чемпіонату світу ФІФА строком до 2017 року. Цей турнір відбувається раз на рік, у грудні. В ньому беруть участь клуби, які вибороли звання найкращих на своєму континенті. Наприклад, Європу на цих змаганнях представляє переможець Ліги чемпіонів УЄФА.
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