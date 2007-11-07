Шева ставить на Манчестер Юнайтед

Андрій Шевченко вважає, що "Манчестер Юнайтед" є фаворитом у боротьбі за Кубок Ліги Чемпіонів.

Нападаючий "Челсі" вважає, що сер Алекс Фергюсон зібрав команду, якій більш ніж під силу виграти головний клубний турнір Європи. "Для мене вони є одними з фаворитів, - сказав Шевченко в інтерв`ю The Daily Star. - Минулого року вони дійшли до півфіналу, а влітку грунтовно посилилися за рахунок придбань Андерсона, Нані, Карлоса Тевеса і Оуена Харгрівза".

"Вони володіють такою командою, яка може зробити це".

"У них є два кращих молодих гравця в світі в особі Кріштіану Роналду і Вейна Руні, проте найбільше враження на мене справляє Пол Скоулз. Він найважливіший для "Юнайтед" гравець, він бере участь в усьому, що відбувається на полі. Він - жива легенда, як і Райан Гіггз. Гравці зі стажем допомагають порадами молодим і балансують команду".

Український форвард також вважає, що Роналду може повторити виступ Кака в минулому сезоні і принести трофей на "Олд Траффорд".

"Роналду - гравець, за яким мені подобається спостерігати, і він тільки додаватиме. Він дуже технічний і швидкий, але при цьому сильний фізично".

"У минулому сезоні Кака разом з "Міланом" домінували в Лізі Чемпіонів, а цього року їх місце можуть зайняти Роналду з "Юнайтед".

Офіційний сайт ФК "Челсі"