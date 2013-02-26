Українські біатлоністки взяли бронзу в естафеті на чемпіонаті Європи

У болгарському Банско завершилася передостання гонка чемпіонату Європи з біатлону - жіноча естафета, в якій українська збірна завоювала бронзову нагороду.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі збірної України в цій гонці планувалася участь чемпіонки світу Олени Підгрушної. Але тренерська рада команди вважала за краще задіяти спортсменку в Кубку світу, черговий етап якого стартує 28 лютого в норвезькому Холменколлені. У чемпіонатах Європи і етапах Кубка Європи беруть участь другі склади національних команд, на відміну від аналогічних світових змагань.

Будучи фаворитом естафетної гонки (організатори присвоїли збірній України перший номер), українська четвірка не змогла виправдати свій статус через неточне стріляння. Якщо додаткові патрони не дуже сильно позначаються на підсумковому результаті, то штрафні кола істотно впливають на місце команди в таблиці. Біатлоністки збірної України під час гонки пробігли чотири штрафні кола. На другому етапі Яна Бондар не закрила три мішені в стрілянині з положення "лежачи", а на завершальному четвертому етапі Марія Панфілова залишила не ураженою одну мішень також в "лежанні". Уникла штрафних кіл завдяки додатковим патронам Юлія Джима. А Ірина Вавринець всі десять мішеней влучила з першого разу. Швидкий хід на дистанції дав змогу команді зайняти третє місце з відставанням від переможниць з Німеччини лише на 27 секунд. Від біатлоністок Чехії, які прийшли другими, українки взагалі відстали лише на 3 секунди. І це при тому, що суперниці не бігли жодного штрафного кола.

Як повідомляв УНІАН, раніше спортсмени збірної України завоювали на чемпіонаті Європи чотири медалі - золото, срібло і дві бронзи. Таким чином, сьогоднішня медаль в естафеті стала п'ятою для команди на турнірі.