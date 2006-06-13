Віталій Кличко коментуватиме матчі збірної України на ЧС-2006

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко погодився попрацювати коментатором на одному з німецьких телеканалів під час матчів чемпіонату світу по футболу, який триває в Німеччині.

Кличко високо оцінив шанси української збірної, заявивши, що вона спроможна ввійти до трійки призерів, передає Mainpost.de. "Команда Олега Блохіна має всі шанси здивувати світ і, якщо не стати чемпіоном, то ввійти до трійки призерів".

Лента.ру