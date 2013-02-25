На Євробаскеті-2013 Україна потрапила в групу з німцями, французами і англійцями

Про це повідомляється на офіційному сайті європейського відділення Міжнародної федерації баскетболу (FIBA-Europe).

Турнір стартує 4 вересня. Матчі починатимуться о 15.30, 18.45 і 22.00 за київським часом. У всі відрізки часу проходитиме по чотири гри одночасно.

Збірна України почне виступи на груповому етапі матчем проти команди Бельгії, який відбудеться 4 вересня о 18.45. Далі команда проведе ще як мінімум чотири гри на першому груповому етапі. 5 вересня українці зіграють з ізраїльтянами (початок о 15.30), 6 вересня - з німцями (15.30), 8 вересня - з французами (18.45) і 9 вересня з представниками Великої Британії (о 15.30). Всі ігри групового турніру збірна України проведе в Любляні. Разом із тим, жоден матч команди не потрапив у найпрестижніший пул тих ігор, які починаються о 22.00.

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За регламентом змагань, до другого групового етапу потрапляють по три кращих національних збірних із шести, які виступають у кожній групі.

Нагадаємо, що Євробаскет-2013 у Словенії пройде з 4 по 22 вересня.