Український біатлоніст здобув другу бронзу чемпіонату Європи за день

У болгарському Бансько завершилася друга гонка дня на чемпіонаті Європи з біатлону - чоловічий спринт - у якому українець Артем Прима посів третє місце.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, чоловіча спринтерська гонка була найбільш інтригуючою на нинішній першості Європи. Через погану погоду вона переносилася двічі. У Бансько густий туман, що заважає спортсменам під час стрільби. Спочатку вона мала відбутися у суботу, 23 лютого, потім її було перенесено на неділю і ось, нарешті, пройшла у понеділок, 25 лютого.

Мабуть, негода позначилася на психологічному стані фаворитів змагань, якими на нинішньому чемпіонаті Європи є росіяни, що виграли більшу частину гонок. Цього разу, кращий з представників Росії - Тимофій Лапшин - у підсумковому протоколі посів лише сьоме місце.

Щодо лідерів, то найкраще подолав дистанцію норвежець Вербі Сьястад Крістіансен, який до того ж не допустив жодного промаху на вогевих рубежах. На 17 секунд від лідера відстав німець Бенедикт Долль. Йому довелося проїхати одне штрафне коло після стрільби лежачи. Також один промах у "лежанні" допустив А.Прима, який подолав штрафне коло. Ось тільки його швидкість на дистанції була значно нижчою - відставання в 47 сек. Втім, цього вистачило для завоювання бронзової нагороди.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 25 лютого, юніорська збірна України завоювала бронзову нагороду в змішаній естафеті. А в попередні дні змагань Сергій Семенов завоював золоту медаль в індивідуальній гонці серед чоловіків, а Юлія Джима - срібло в спринті у жінок. Таким чином, нагорода А.Прими стала четвертою за рахунком для збірної України.