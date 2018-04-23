«Шахтар» прогнав «порожняк»

Дві безапеляційні поразки від «Мілана» - 1:4 і 0:3 поставили під сумнів претензії гірників на європейський рівень гри. Втім, українська команда ще зберігає шанси на вихід з групи «D» до наступного кола Ліги чемпіонів. Аби лише не повторити у матчі проти «Селтіка» помилки, які призвели до фіаско у двобої з італійським грандом.

Звичайно, у футболі своя математика, своя логіка, відмінна від звичайної, проте нікуди не дітися від того прикрого факту, що «Мілан», який примудрився програти вже три матчі зі своїх 11 в італійському чемпіонаті, кладе на лопатки лідера української «вишки», наш найбільш впорядкований і потужний з фінансової точки зору клуб.

Власне, програти італійцям – не катастрофа, адже «Мілан» у будь-якому складі може зіпсувати настрій кому завгодно.

Шкода, що це трапилося з нашим лідером саме зараз, коли «Шахтар» перебуває на піднесенні, прагнучи не просто вигравати за рахунок придбавання все дорожчих легіонерів. Клуб, його власники заявляють про своє нове бачення футбольної індустрії в Україні. Принаймні, генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін говорить про нові підходи до організації висококласної команди, до діяльності футбольних клубів як розгалуженого підприємства-холдингу.

Хотілося б, щоб поразки, особливо такі, як учора, не порушили цих планів донеччан, адже не так багато у нас клубів, спроможних вибудувати стратегію свого розвитку на декілька років наперед. Приклад київського «Динамо», в якому раптом почали «згорати» тренери і гравці, перед очима.

Обидва матчі гірників з «Міланом», і в гостях, і вдома, показали, що загалом команда розуміє, яким чином можна гідно грати проти цих незмінних фаворитів Ліги. Гранична концентрація у кожному епізоді, швидкість у прийнятті рішень, маневреність, щільна опіка противника у захисті – все це було продемонстровано «Шахтарем», але до пори до часу.

Відомий вислів про те, що порядок б’є клас, очевидно не для таких матчів. Гравці «Мілана» наочно довели, що за будь-якої тактики вирішальне слово належить виконавцям. Можна як завгодно і скільки завгодно тягати м’яч, бити по воротах, але Брандао залишається Брандао, а Індзагі – ясно ким.

Капітан «Шахтаря» Дмитро Чигринський виявився дуже розсудливим як на свої роки, сказавши в одному з інтерв’ю напередодні матчу: «У футболі загалом немає поганої тактики. Зате є нікудишнє виконання тренерського задуму».

Обрізка, раптова втрата м’яча в атаці є малоприємним епізодом для того, хто вів щойно гру, і скільки разів наші команди страждали від такої раптової зміни ситуації на полі. Але ті ж італійці показали, що обрізкою противника ще треба вміти скористатися.

В епізоді з першим пропущеним голом гірники якраз і не змогли цього зробити. Фернандіньйо, здавалося, вдало перехопив м’яча, пішов у контратаку, але Пірло не дав йому скористатися цим шансом. Він настільки миттєво оцінив ситуацію, знову повертаючи її не на користь господарів, що захисникові Срні залишалося хіба що читати прізвище на футболці нападника, який уже був з м’ячем біля воріт П’ятова.

А прізвище те – Індзагі, тобто у перекладі з італійської - гол.

Коментар Володимира Мунтяна, заслуженого майстра спорту, члена виконкому ФФУ:

- Гра «Шахтаря» загалом справляла непогане враження, особливо у першому таймі. Залишалося лише забити, але ніхто, крім самих гравців не може пояснити, чому цього не трапилося.

А «Мілан» не та команда, яка дасть довго возитися с собою. І незважаючи на те, що «Шахтар» грав зовсім не так, як у гостях, не кидався безрозсудливо вперед, дорожив м’ячем, пресингував противника на його половині, італійці сповна скористалися помилками у центральній зоні захисту. Це в нашому чемпіонаті такі елементарні помилки вибачають, а з «Міланом» – не пройшло. Гра італійців в один-два дотики вражає, індивідуальна майстерність футболістів – це формова ознака клубу. Реалізація моментів понад всякі похвали. Та варто врахувати і великий досвід їхніх виступів у Лізі чемпіонів

«Шахтар» останнім часом додає, і ми всі мали підстави розраховувати на прийнятний результат у цьому матчі. Гірники аж ніяк не заслуговували на 0:3. Тепер треба налаштуватися на складний матч з «Селтіком», у Глазго буде дуже важко.

Олег Олійник