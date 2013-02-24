«Донбас-2» і «Компаньон» виграли в плей-офф ПХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч у Києві був вкрай принциповим для тренера «Компаньона» Олександра Сеуканда, який багато років пропрацював на посаді наставника «Сокола». І його нові підопічні зуміли здолати колишніх.

Гра на льоду спорткомплексу АТЕК проходила у впертій і напруженій боротьбі, але здобутої в першому періоді переваги в дві шайби номінальним гостям з «Компаньона» вистачило, щоб виграти. Голами у складі переможців відзначилися білоруські легіонери Віктор Шарітон і Андрій Глєбов.

У Донецьку також доля матчу вирішилася в першому періоді. Два голи у ворота команди з Білої Церкви забили латвійський легіонер донеччан Віталій Хворостінін і білорус Роман Малиновський. На початку другої 20-хвилинки суперник скоротив розрив у рахунку, але потім гравець збірної України Олександр Матерухін встановив остаточний рахунок - 3:1 на користь «Донбасу-2».

Нагадаємо, що на цьому етапі шість кращих команд за підсумками регулярного чемпіонату розділені на дві групи - по три, де визначають дві пари півфіналістів. Номінально краща команда країни - київський «Беркут» відсторонений від участі у подальших змаганнях у зв'язку з невиплатою вступного внеску для участі в плей-офф.