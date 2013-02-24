У центральному матчі дня баскетбольної Суперліги «Галичина» обіграла «Азовмаш»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у Львові зійшлися команди, що займають в турнірній таблиці друге і третє місця. Нижче розташувалася «Галичина», для якої, ця перемога була необхідна, щоб зберегти інтригу. В іншому випадку, наздогнати маріупольський клуб було б практично неможливо.

Доля гри у Львові була вирішена вже в першій чверті. Десятихвилинка завершилася з перевагою львівського клубу в 14 очок. Надалі, кожну чверть вигравали гості, але наздогнати львів'ян команді з азовського узбережжя так і не вдалося.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став захисник Сергій Алфьоров, який набрав 19 очок.

Відзначимо, що для маріупольського клубу це друга поразка поспіль у виїзному турі по західній Україні. У минулу п'ятницю вони програли в Івано-Франківську «Говерлі» - 76:82. Таким чином, львів'яни і маріупольці зрівнялися за кількістю перемог, а ось поразок у «Галичини», як і проведених матчів на два більше. У «Азовмаша» співвідношення 21 до 10, у львів'ян - 21 до 12. У лідируючого в турнірній таблиці київського «Будівельника» ці показники становлять 25 до 7.

Інші матчі недільного вечора принесли такі результати: «Дніпро» - «Ферро» - 78:66, «Київ» - «Кривбас» - 69:82, «Донецьк» - «Одеса» - 94:87.