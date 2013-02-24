Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів зіграв внічию матч Бундесліги

Як повідомляє офіційний сайт німецької ліги, матч пройшов з відчутною перевагою команди з Дортмунда. Але груба помилка в обороні і маса нереалізованих власних гольових моментів призвели до того, що дортмундський клуб втратив дуже важливі два очки в турнірній таблиці Бундесліги.

Рахунок на 31-й хвилині гри відкрив гравець дортмундської команди Маріо Гетце. На 67-й хвилині Амін Юнес зрівняв результат. А вже в доданий арбітром час Себастьян Кель міг знову вивести вперед команду з Дортмунда, але з п'ятиметрового відстані пробив повз порожніх воріт.

Після гри 23-го туру в скарбничці дортмундської «Боруссії» 43 очки. Команда на 17 балів відстає від лідера Бундесліги мюнхенської «Баварії». Більш того, чинний чемпіон Німеччини сьогодні ввечері може опуститися з другого на третє місце в таблиці. Це станеться, якщо леверкузенський «Байєр-04» виграє в гостях у «Гройтер Фюрта», що йде на останньому місці. У свою чергу, «Боруссія» з Менхенгладбаха займає в таблиці десяте місце, набравши 31 очко.