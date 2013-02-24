Столичний «Будівельник» здобув 25-ту перемогу в баскетбольній Суперлізі

На майданчику столичного Палацу спорту «Черкаські Мавпи» не змогли зламати "Будівельник" - 90:75, повідомляє кореспондент УНІАН.

Кияни вже на старті гри дали чітко зрозуміти, хто в домі господар. Ривок у рахунку 14:0 збентежив черкащан настільки, що до кінця матчу вони вже не змогли отямитися. Більш того, в ході гри кияни зробили 15 точних дальніх кидків (через шестиметрову дугу) з 32, що є другим показником в сезоні.

5 точних триочкових кидків з 7 на рахунку Лео Лайонса, 4 з 6 в активі Ріхарда Куксіса, 3 з 4 - Артура Дроздова. Цей показник став одним з вирішальних у визначенні переваги господарів поля. Перевага в рахунку столичної команди поступово зростала в кожній чверті гри. Лише в заключній десятихвилинці, за рахунку «+16», кияни дозволили супернику скоротити перевагу на один бал, вигравши з підсумковою 15-очковою перевагою.

В іншому матчі дня, який завершився в неділю вдень, івано-франківська «Говерла» виграла у «Азоту» з Дніпродзержинська з рахунком 90:70. Решта матчів дня пройдуть в неділю ввечері. Найближчий переслідувач киян у турнірній таблиці - маріупольський «Азовмаш» - зіграє у Львові з місцевою «Галичиною».