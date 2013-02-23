Ризьке «Динамо» буде суперником «Донбасу» в Кубку надії

Як повідомляє офіційний сайт Континентальної хокейної ліги в парі «Динамо» - «Торпедо» все вирішилося в додатковий час. Перший матч, що відбувся два дні тому в Ризі, завершився перемогою «Динамо» з рахунком 4:1. Сьогодні, в Нижньому Новгороді, перемогу святкували вже торпедівці - 4:2. Для визначення переможця у цій парі, згідно з регламентом змагань, було призначено додатковий час. Вирішальний гол на 65-й хвилині гри забив гравець «Динамо» Пол Щехура.

Тепер, у півфінальній серії Західної конференції КХЛ «Динамо» зіграє з єдиним українським представником у лізі - «Донбасом». 26 і 27 лютого два матчі пройдуть у Ризі, а 2 і, якщо буде потрібно, 3 березня - гри в Донецьку. Серія проходить до трьох перемог однієї з команд. Якщо за підсумками чотирьох матчів обидві команди наберуть однакову кількість очок, то для виявлення переможця буде призначена серія булітів.

Довідка УНІАН. Кубок Надії - турнір, заснований КХЛ для команд, які не потрапили в основний плей-офф змагань, Кубок Гагаріна. У ньому беруть участь команди, що зайняли за підсумками регулярного чемпіонату в турнірній таблиці Західної та Східної конференцій 9-14 - місця. «Донбас» за підсумками регулярного чемпіонату КХЛ посів дев'яте місце в Західному дивізіоні, набравши в 52-х матчах 72 очки. Команді не вистачило всього двох балів, щоб потрапити до вісімки найсильніших і вже в дебютному сезоні взяти участь у Кубку Гагаріна.