На чемпіонаті Європи з біатлону скасували обидві гонки дня через туман

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації біатлону, погана видимість на стрільбищі стала причиною припинення чоловічої спринтерської гонки. На момент зупинки змагань майже половина учасників вже завершила гонку, але інші не змогли цього зробити через густого туману, який спустився на стрільбищі стадіону. Якийсь час організатори змагань сподівалися на те, що за кілька годин туман розсіється і можна буде провести жіночу спринтерську гонку. Але погода не дозволила зробити і цього.

Таким чином, до розкладу змагань внесено істотні корективи. Завтра, 24 лютого, відбудуться, як і планувалося раніше, дві гонки переслідування в юніорів (чоловіча і жіноча). Щодо змагань серед дорослих, то замість гонок переслідування тут відбудуться змагання в спринті. А гонки переслідування, відповідно, будуть перенесені на понеділок. Цей розклад також коректуватиметься залежно від погоди.

Як повідомляв УНІАН, раніше на чемпіонаті Європи в Бансько відбулися шість гонок серед дорослих і юніорів. Єдину нагороду для збірної України - золото в чоловічій індивідуальній гонці - завоював Сергій Семенов.