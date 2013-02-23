«Шахтар» програв московському «Динамо»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гру з московським «Динамо» донецька команда проводила в змішаному складі. У команді були присутні гравці як основного складу, так і ті, хто дуже рідко виходить на поле в чемпіонаті України або єврокубках. До того ж, стиль проведення зимових зборів тренера гірників Мірчи Луческу припускав пересиченість гравців матчами. На відміну від багатьох своїх колег, румунський фахівець віддає перевагу над монотонною тренувальною роботою щоденним спарингам з іншими командами.

Саме цей чинник, разом з утомою, напевно зіграв ключову роль в тому, що донецький колектив цього разу поступився. Лише впродовж 60 хвилин рахунок на табло був рівним, після чого динамівці почали поволі, але упевнено відриватися від суперника в рахунку. Спочатку Кевін Кураньї точним ударом замкнув подачу з кутового. А за 19 хвилин Давид Нобоа, перебуваючи в штрафній, вразив дальній кут воріт Андрія П’ятова – 0:2. У час, що залишився, гірники перехопили ініціативу і на 82-ій хвилині Генріх Мхитарян скоротив розрив в рахунку. Але більшого «Шахтареві» добитися не вдалося – 1:2.

Гра з «Динамо» стала останньою в поточному зимовому міжсезонні для чинного чемпіона України і лідера турнірної таблиці Прем`єр-ліги сезону. Вже сьогодні пізно увечері футболісти «Шахтаря» мають прилетіти до Донецька. Після чого команда в домашніх умовах продовжить підготовку до чемпіонату України, що поновлюється 1 березня .

Нагадаємо, напередодні гірники провели матч з іншою російською командою «Крилья Советов» із Самари. Вчора донечччани виявилися сильнішими за російський клуб, вигравши з рахунком 2:0.