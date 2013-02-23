Ганна Різатдінова виграла Кубок України з художньої гімнастики

Вона виграла змагання у багатоборстві, а також у чотирьох з шести окремих видів програми.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання в Ужгороді показали повну перевагу київської школи над суперницями з регіонів. Так, у підсумковій таблиці турніру в багатоборстві, представники столиці зайняли перші сім місць. В окремих видах програми киянки також не віддали жодної медалі.

У найпрестижнішому виді - багатоборство (єдиний, який входить в програму Олімпійських ігор), А. Різатдінова виграла з відривом від найближчої переслідувачки в 2,7 бала. Друге місце посіла Аліна Максименко, а третє - Вікторія Мазур. У шести фіналах в окремих видах А. Різатдінова чотири рази завершувала змагання на першій сходинці турнірної таблиці і двічі - на другий. Їй не було рівних у вправі без предмета, а також зі скакалкою, обручем і м'ячем. У вправі з булавами кращою суддівська комісія порахувала А. Максименко, а зі стрічкою - В. Мазур.

У групових змаганнях також не було рівних команді Києва. Друге місце зайняли представниці Дніпропетровській області, третє - АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, раніше А. Різатдінова виграла перший етап Кубка світу з художньої гімнастики сезону-2013, який пройшов в Естонії.