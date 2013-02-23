Тенісист Олександр Долгополов програв у чвертьфіналі турніру в Мемфісі

Посіяний під сьомим номером організаторами американського турніру Олександр Долгополов був очевидним фаворитом перед матчем. Він знаходиться набагато вище в рейтингу і має куди більший змагальний досвід. Тим не менш, свій статус фаворита українець зумів підтвердити тільки в першому сеті, який виграв на тайм-брейку - 7:6 (8:6). Потім несподівано ініціативою повністю заволодів австралієць, який на протязі години виграв дві партії - 6:2, 6:4 - і матч вцілому.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Долгополов був останнім учасником від України у цьому турнірі. Раніше з боротьби вибули Ілля Марченко і Леся Цуренко.