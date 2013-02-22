Лукашенко обіцяє відправити чиновників від спорту мести вулиці

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв найближчим часом серйозно розглянути ситуацію з білоруським спортом і розібратися з існуючими проблемами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це глава держави заявив, відповідаючи сьогодні на питання журналістів.

«Те, що білоруська хокейна команда не потрапляє на Олімпійські ігри – це ганьба. Те, що вчинила збірна з хокею – це ні в які рамки не лізе. І найближчим часом ми розберемося. Я на це спокійно поглядати не буду, всі були попереджені», - сказав О.Лукашенко. «Мінське «Динамо» - найбагатший клуб, де хокеїсти заробляють пристойні гроші. Мені вкрай соромно не лише говорити, а навіть слухати про те, як грає наше мінське «Динамо», - сказав він.

О.Лукашенко також відзначив, що найближчим часом розбереться й із зарплатами.

«Деякі тренери одержують сьогодні на місяць по 70 млн. рублів (більш як 8 тис дол – УНІАН), а іноді й більше, посідаючи останні місця», - наголосив Президент Білорусі.

О.Лукашенко зазначив, що проблем багато в спортивній галузі.

«Мабуть, у наших спортивних функціонерів або мізки не крутяться, замерзнули, або вони не хочуть працювати. Підуть вулиці мести», - сказав білоруський Президент.

О.Лукашенко наголосив, що в Білорусі не можна занапастити спортивну галузь.

«Треба наводити не те що лад, а під корінь зрізувати ці ненормальні звички», - вважає Президент Білорусі.

«Тому будемо дуже серйозно продовжувати займатися цими питаннями, і я думаю, у нас вистачить можливості та сили, щоб організувати процес так, аби Білорусь все ж таки утримувала ті позиції, які були досягнуті кілька років тому», - сказав О.Лукашенко.