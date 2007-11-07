Діакате: виграємо у МЮ. Відчуваю!

Захисник "Динамо" вважає, що проблеми команди лежать в площині психології.

"Сили є, і ми можемо грати на хорошій швидкості весь матч. Команді потрібна, перш за все, стабільність. А зараз, мені здається, її немає - за три місяці у нас вже третій тренер. Думаю, що зараз ми повинні максимально зануритися в роботу з Олегом. Він прекрасна людина, хороший тренер. І нам обов`язково стане в нагоді його футбольний досвід. Він грав в Англії, у великому клубі, ми знаємо це. Тільки, будь ласка, дайте йому попрацювати. І ви побачите, буде результат", - сказав сенегальський футболіст.

Діакате оптимістично налаштований на матч з англійцями: "Добре, що ми не фаворити. «Манчестер» — один з найбільших клубів світу і, звичайно, він фаворит у майбутній грі. Але якщо ми переможемо такого фаворита, то це буде для нас справжнім підйомом. Знаєте, ми можемо виграти. Я відчуваю!".

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