Український тенісист вийшов у чвертьфінал турніру в Америці

У матчі другого раунду у наполегливій боротьбі киянин переміг Райна Вільямса із США - 6:4, 4:6, 6:4. Матч тривав 2 години 10 хвилин. На рахунку О.Долгополова 6 ейсів і 1 подвійна помилка. Його суперник відзначився 15 ейсами і 5 подвійними помилками. У другому сеті О.Долгополов не реалізував 8 брекпойнтів.

За вихід до півфіналу в ніч на суботу за київським часом українець суперничатиме з Марінком Матошевічем з Австралії.

Як повідомляв УНІАН, в основній сітці турніру в Мемфісі в чоловічому і жіночому змаганнях було заявлено трьох представників України. Ілля Марченко і Леся Цуренко вибули з боротьби на ранніх стадіях турніру.