Луческу: у нас було 65 хвилин хорошого футболу

Після матчу "Шахтар" – "Мілан" першим на зустріч з журналістами вийшов наставник господарів Мірча Луческу. Румунський фахівець виглядав засмученим, і, мабуть, дещо здивованим результатом зустрічі своїх підопічних з «россо-нері»:

"Дві гри з «Міланом» виглядають як одне ціле. Сьогодні у нас було 65 хвилин хорошого футболу, з добротною організацією гри: у «Мілана» практично не було жодного гольового моменту, ми досить добре закривали всі зони, наші гравці непогано діяли у середині поля. Були 3-4 епізоди, які можна було б реалізувати. Якби хтось з наших гравців не побоявся, кинувся і зіграв в падінні – зміг би забити гол. Здавалося, гра йде до нічиєї – по тих моментах, по володінню м`ячем, можна було це припустити".

Переломним моментом безумовно став вихід Філіппо Індзагі: "Після 65 хвилини, коли на полі з`явився Індзагі, ми допустили помилку – не вийшов Рац разом з іншими гравцями, а два центральні захисники не мали права пускати Індзагі собі за спину. Я попереджав перед грою, щоб наші захисники постійно знаходилися перед нападаючим суперником. Всі вийшли, Рац залишився, – зрозуміло, пішла проникаюча передача, і для Індзагі було дуже просто реалізувати цей момент. Природно, команда розкрилася, і стало зрозуміло, що в таких іграх оборонні дії, ймовірно, важливіші. Так, ми начебто атакували, створювали моменти, але, на жаль, нічого з них не вийшло. Це, напевно, характеристика нашої команди – молоді гравці не завжди виконують ігрові і тактичні задумки. Якщо говорити про третій гол, Даріо Срна не повинен був обігравати гравця в статичному положенні. У останні 25 хвилин, потрібно відзначити, були недостатньо хороші атакуючі дії", - сказав Луческу.

Тренер гірників вже думає про наступний важливий матч з киянами: "Зараз нам потрібно відразу ж відновитися і починати готуватися до гри внутрішнього чемпіонату з «Динамо», окрім цього в Лізі чемпіонів залишилися 2 зустрічі. Єдине, що хотілося б, – щоб з таких ігор ми робили висновки, і не припускалися тих же самих помилок. Не нормально 65 хвилин зіграти на високому рівні, з повною дисципліною, і після цього 25 хвилин губитися", - підсумував тренер.

За матеріалами прес-служби ФК «Шахтар»