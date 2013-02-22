Федерація регбі України одержала статус національної
Федерація регбі України одержала статус національної.
Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено на засіданні президії ФРУ.
Президент федерації Владислав Булгаков зазначив, що ФРУ йшла до цього з моменту свого створення, більш як 20 років.
«Безумовно, це дуже важливий крок у розвитку. Національний статус передбачає розширення співпраці з Міністерством освіти, а це лише прискорить наш прогрес. Крім того, питання комунікацій з владою тепер, я сподіваюся, буде дещо спрощеним. Особливо враховуючи той факт, що цього року ми стартуємо в циклі підготовки національних команд до Олімпійських ігор. Крім того, отримання національного статусу однозначно послужить поштовхом до розвитку обласних федерацій та їх взаємодії із спорткомітетами», - сказав він.
Нагадаємо, що вперше один з різновидів цього виду спорту регбі-7 буде представлений на Олімпійських іграх у 2016 році в Ріо-де-Жанейро.