Федерація регбі України одержала статус національної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено на засіданні президії ФРУ.

Президент федерації Владислав Булгаков зазначив, що ФРУ йшла до цього з моменту свого створення, більш як 20 років.

«Безумовно, це дуже важливий крок у розвитку. Національний статус передбачає розширення співпраці з Міністерством освіти, а це лише прискорить наш прогрес. Крім того, питання комунікацій з владою тепер, я сподіваюся, буде дещо спрощеним. Особливо враховуючи той факт, що цього року ми стартуємо в циклі підготовки національних команд до Олімпійських ігор. Крім того, отримання національного статусу однозначно послужить поштовхом до розвитку обласних федерацій та їх взаємодії із спорткомітетами», - сказав він.

Нагадаємо, що вперше один з різновидів цього виду спорту регбі-7 буде представлений на Олімпійських іграх у 2016 році в Ріо-де-Жанейро.