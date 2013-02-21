«Металіст» і «Дніпро» вибули з боротьби в Лізі Європи

«Дніпро» зіграв внічию з швейцарським «Базелем» - 1:1, але програв перший матч в гостях з рахунком 0:2. А «Металіст» поступився англійському «Ньюкаслу» (0:1) після нульової нічиєї в матчі тижневої давнини в Англії.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Харкові, між «Металістом» і англійський «Ньюкаслом», проходила на тлі нульової нічиєї, зафіксованої тиждень тому в Англії. Теоретично, нічия в гостьовому матчі цілком влаштовувала команду Мирона Маркевича. До того ж, жевріла надія на те, що англійці оберуть не єврокубок, а боротьбу в англійській Прем'єр-лізі, де команді необхідно зосередитися на збереженні місця в елітному дивізіоні. Тим не менше, англійці привезли в Харків найсильніший склад і не прогадали. Протягом 63-х хвилин на полі йшла рівна боротьба, а потім трапився епізод, який перекреслив усі шанси харків'ян у цьому протистоянні. Гравець «Металіста» Папа Гуйє неточно віддав пас у своїй штрафній площині і воротар Олександр Горяїнов, намагаючись вибити м'яч на кутовий, влучив у ногу форварду англійців Муссе Сіссоко. Пенальті чітко реалізував Семмі Амеобі - 0:1. Тепер, в час, що залишився харків'янам необхідно було забивати двічі. І «Металіст» намагався це зробити, але захист суперника цього вечора, як і у всьому двоматчевому протистоянні виявилася на висоті - 0:1 за сумою ігор.

У свою чергу, дніпропетровський «Дніпро» вирішував куди більш складну задачу. Адже в першому матчі в швейцарському Базелі, підопічні Хуанде Рамоса поступилися однойменній команді з рахунком 0:2. Гра в Дніпропетровську, незважаючи на удавану спочатку перевагу гравців українського клубу в майстерності, проходила на рівних. Суперника абсолютно не збентежили ні українські морози, ні поганий стан газону на «Дніпро-Арені». «Базель» впевнено відбивався, періодично контратакував, а на 61-й хвилині гравець «Базеля» вміло підставився під удар Николи Калинича, за що останній отримав червону картку. Правда, залишившись у меншості, футболісти «Дніпра» не знітилися, а відчайдушно кинулися «в останній бій». Спочатку вони домоглися видалення швейцарця Фабіана Фрая за порушення правил у штрафному майданчику на Романі Зозулі, а потім, через хвилину, реалізували пенальті. Євген Селезньов низом відправив м'яч у кут воріт - 1:0. Але інтригу через п'ять хвилин убив вже інший Фабіан - Шер. Тепер вже він реалізував пенальті у ворота «Дніпра», призначений за порушення правил Романом Зозулею. Відзначимо, що порушення правил було сумнівним, але суддя прийняв рішення на користь швейцарського клубу. У підсумку, 1:1 у матчі і 1:3 за сумою двох ігор на користь «Базеля».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також проведе свій матч в 1/16 фіналу Ліги Європи третя українська команда - «Динамо» (Київ). Свою гру з французьким «Бордо» на полі суперника кияни почнуть о 22.05. Відзначимо, що динамівці залишилися єдиним українським колективом, які продовжують виступи в цьому турнірі.

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Результати решти зіграних матчів:

Клуж - Інтер 0:3 (перша гра 0:2)

Ліон - Тоттенхем 1:1 (1:2)

Лаціо - Боруссія М 2:0 (3:3)

Рубін - Атлетіко 0:1 (2:0)

Генк - Штутгарт 0:2 (1:1)