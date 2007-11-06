Результати першого тайму 4-го туру Ліги чемпіонів

Грають групи "від A до D"

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх вісьмох матчах Ліги чемпіонів Група A. Ліверпуль - Бешикташ 2:0 (Крауч 19, Бенаюн 32), Порту - Олімпік 1:0 (Сектіуі 27) Група B. Валенсія - Русенборг 0:1 (Іверсен 31), Шальке-04 - Челсі 0:0 Група C. Лаціо - Вердер 0:0, Олімпіакос - Реал 0:0 Група D. Селтік - Бенфіка 1:0 (Макгіді 45), Шахтар - Мілан 0:0

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