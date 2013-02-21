Українець взяв золото на чемпіонаті Європи з біатлону

Як передає кореспондент УНІАН, чоловіча індивідуальна гонка стала першою для збірної України на цьому змаганні, в якій вона змогла завоювати нагороду. С.Семенов не лише швидко проїхав дистанцію, але й влучно відстріляв на вогняних рубежах, промахнувшись лише один раз із 20-ти.

Шведський спортсмен Тобіас Арвідсон, який зайняв друге місце в підсумковому протоколі, не промахнувся жодного разу, проте, відстав від українця на 14,3 сек.

Замикає трійку призерів змагань болгарин Красимір Анєв, який промахнувся на стрільбі двічі й відстав від переможця на 19,1 сек.

Решта українців опинилися за межами першої десятки. На 14-му місці закінчив гонку Віталій Кільчицький (2 промахи, відставання 2 хв. 12.6 сек.), на 15-му - Артем Прима (3,2 хв. 13.3 сек.) і на 23-му - Дмитро Підручний (2,2 хв. 42 сек.)

Також сьогодні відбулася жіноча індивідуальна гонка на 15 км. Її краще за всіх подолала росіянка Анастасія Загоруйко, яка показала відмінний результат у стрільбі - жодного промаху в 20 пострілах. Слідом за нею в призову трійку потрапили Ане-Скрове Носсум із Норвегії й представниця Польщі Моніка Хойніч.

Краща з українок - Надія Бєлкіна - фінішувала на 8-му місці. Вона допустила 2 промахи на стрільбі й відстала від лідера на 2 хв. 59 сек. Яна Бондар фінішувала на 28-му місці, допустивши 8 промахів і відставши від лідера рівно на 8 хвилин. А Катерина Цесельська, яка розташувалася в підсумковому протоколі на 40-му місці, допустила 7 промахів і відстала від переможниці на 10 хв. 13 сек. Що стосується сильної в даному складі української біатлоністки Юлії Джими, то вона не вийшла на старт, хоча й була заявлена в офіційному протоколі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з біатлону в Бансько почався напередодні двома індивідуальними гонками юніорів. Вчора молоді українські біатлоністи не змогли завоювати жодної нагороди. Змагання триватимуть до 26 лютого.