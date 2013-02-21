Українська біатлоністка здобула «бронзу» на юнацькому олімпійському фестивалі
12:14, 21 лютого 2013Спорт
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Українська біатлоністка Меркушина здобула «бронзу» на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Анастасія Меркушина зобула бронзу / Фото: Noc-ukr.org
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула бронзову нагороду за результатами спринтерської гонки на ХІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що проходить у румунському Брашові.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України.
Сьогодні також відбудеться чоловіча спринтерська гонка, а завтра в програмі олімпійського фестивалю - змішана естафета, в якій також братиме участь А.Меркушина.
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