Українська біатлоністка здобула «бронзу» на юнацькому олімпійському фестивалі

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула бронзову нагороду за результатами спринтерської гонки на ХІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що проходить у румунському Брашові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Сьогодні також відбудеться чоловіча спринтерська гонка, а завтра в програмі олімпійського фестивалю - змішана естафета, в якій також братиме участь А.Меркушина.