Українська біатлоністка здобула «бронзу» на юнацькому олімпійському фестивалі

12:14, 21 лютого 2013
Спорт
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Українська біатлоністка Меркушина здобула «бронзу» на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Анастасія Меркушина / Фото: Noc-ukr.org

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина здобула бронзову нагороду за результатами спринтерської гонки на ХІ зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що проходить у румунському Брашові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету України.

Сьогодні також відбудеться чоловіча спринтерська гонка, а завтра в програмі олімпійського фестивалю - змішана естафета, в якій також братиме участь А.Меркушина.

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