Ліга Європи: українські клуби мають забивати для виходу до 1/8 фіналу

Найскладніше завдання стоїть перед «Дніпром», який минулого тижня поступився на виїзді швейцарському «Базелю» з рахунком 0:2, зазначає Радіо Свобода.

«Металіст» і англійський «Ньюкасл» у Харкові спробують забити перший гол у своєму протистоянні – на туманному Альбіоні команди розійшлися «нульовим» миром. Теоретично харків’яни можуть сподіватися і на перемогу в серії пенальті, але навряд чи їхній наставник Мирон Маркевич запропонує своїм підопічним надто захисний варіант у домашньому поєдинку.

Обов’язково мають відзначатися у Франції футболісти «Динамо» – тиждень тому в Києві суперники з «Бордо» здобули перевагу голу на полі суперника. Той поєдинок, попри перевагу киян, завершився внічию з рахунком 1:1.