Давід Н'Гог може перейти з "Болтона" в київське "Динамо"

За даними англійців, київський клуб готовий заплатити за екс-гравця молодіжної збірної Франції 4 млн. фунтів. Саме за таку суму влітку 2011 року "Болтон" придбав Д.Н'Гога у "Ліверпуля". Відтоді футболіст відіграв 52 матчі і забив 8 голів, що є доволі посереднім показником для форварда. Не виключено, що француз перебереться до Києва ще до завершення зимового трансферного вікна в Україні.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" нинішньої зими проявляє підвищену активність на трансферному ринку у зв'язку з необхідністю придбати для команди висококласного форварда. Раніше стало відомо про переговори з італійським "Лаціо" щодо придбання аргентинського форварда клубу Дієго Сарате. Також у сферу інтересів "Динамо" входили два нападаючих німецької Бундесліги - Штефан Кісслінг з леверкузенського "Байєра" і Марко Арнаутовіч з бременського "Вердера".