Маркевич: "Металіст" у матчі-відповіді з "Ньюкаслом» зіграє сильніше
Головний тренер харківського футбольного клубу "Металіст" Мирон Маркевич дав передматчеву прес-конференцію, присвячену завтрашній грі 1/16 фіналу Ліги Європи між "Металістом" і англійським "Ньюкаслом”.
Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.
"У нас була непроста гра в Англії. Відчувалося, ще немає такої ігрової практики, якої нам хотілося б. Завтра буде краще", - заявив М.Маркевич на початку спілкування з журналістами.
Далі він дав оцінку суперникові і своїй команді: "Я ще перед грою в Англії говорив, що "Ньюкасл" - гарна, кваліфікована команда. Він точно має бути в топ-10 чемпіонату Англії. Моя думка після виїзного поєдинку не змінилося. Щодо всього іншого - завтра побачимо. У наших гравців нормальний настрій. Добре, що "Ньюкасл" прилетів основним складом, для нас це додатковий стимул. Повторюся, упевнений, що "Металіст" зіграє сильніше, ніж в Англії".
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Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Ньюкасл" - "Металіст" завершився внічию, 0:0. Гра-відповідь у Харкові відбудеться завтра. Початок о 20.00.